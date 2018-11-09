В Австрии разгорается нешуточный шпионский скандал: полковника
вооруженных сил страны обвиняют в работе на российскую разведку. Канцлер
Себастьян Курц потребовал объяснений от Владимира Путина, а министр иностранных
дел Карин Кнайссль, на свадьбу к которой летал этим летом российский президент, отменила свой визит в Москву.
В Австрии разгорается нешуточный шпионский скандал: полковника
вооруженных сил страны обвиняют в работе на российскую разведку. Канцлер
Себастьян Курц потребовал объяснений от Владимира Путина, а министр иностранных
дел Карин Кнайссль, на свадьбу к которой летал этим летом российский президент, отменила свой визит в Москву.
Австрийские СМИ пишут о задержании 70-летнего полковника
Альфреда Редля. Он якобы каждые две недели выходил на связь с неким российским
коллегой по имени Юрий и передавал ему зашифрованную информацию об австрийских ВВС
и артиллерийских установках.
Российская сторона предоставила ему технические средства, с
помощью которых он в течение 20 лет поставлял информацию. Пожилой офицер успел заработать за несколько лет 300
тысяч евро.
Информацию о действиях офицера Вене передали европейские
партнеры. Удивительно, но Редль работал на Москву аж с 90-х годов. По некоторым данным, подозреваемый уже признал
свою вину.
После
разоблачения предателя канцлер Австрии ждет объяснений от Владимира Путина. Себастьян
Курц выступил с экстренным заявлением. "Любой шпионаж недопустим, включая
российский шпионаж в Европе", – сказал канцлер.
Глава МИДа страны, пригласившая этим летом Владимира Путина к
себе на свадьбу, уже отменила планировавшийся на декабрь визит в Россию.
Эксперты полагают, что новый шпионский скандал может
привести к очередному витку санкционной войны и нанести тяжелый удар по
отношениям с Австрией – ключевым партнером России в Евросоюзе.
"Коммерсант" в этой связи напоминает, что Австрия стала
первой страной, которую Путин посетил после переизбрания на новый срок. Мало
того, Вена не раз выступала с критикой антироссийских санкций.