В Австрии разгорается нешуточный шпионский скандал: полковника вооруженных сил страны обвиняют в работе на российскую разведку. Канцлер Себастьян Курц потребовал объяснений от Владимира Путина, а министр иностранных дел Карин Кнайссль, на свадьбу к которой летал этим летом российский президент, отменила свой визит в Москву.

В Австрии разгорается нешуточный шпионский скандал: полковникавооруженных сил страны обвиняют в работе на российскую разведку. КанцлерСебастьян Курц потребовал объяснений от Владимира Путина, а министр иностранныхдел Карин Кнайссль, на свадьбу к которой летал этим летом российский президент, отменила свой визит в Москву.Австрийские СМИ пишут о задержании 70-летнего полковникаАльфреда Редля. Он якобы каждые две недели выходил на связь с неким российскимколлегой по имени Юрий и передавал ему зашифрованную информацию об австрийских ВВСи артиллерийских установках.Российская сторона предоставила ему технические средства, спомощью которых он в течение 20 лет поставлял информацию. Пожилой офицер успел заработать за несколько лет 300тысяч евро.Информацию о действиях офицера Вене передали европейскиепартнеры. Удивительно, но Редль работал на Москву аж с 90-х годов. По некоторым данным, подозреваемый уже призналсвою вину.Послеразоблачения предателя канцлер Австрии ждет объяснений от Владимира Путина. СебастьянКурц выступил с экстренным заявлением. "Любой шпионаж недопустим, включаяроссийский шпионаж в Европе", – сказал канцлер.Глава МИДа страны, пригласившая этим летом Владимира Путина ксебе на свадьбу, уже отменила планировавшийся на декабрь визит в Россию.Эксперты полагают, что новый шпионский скандал можетпривести к очередному витку санкционной войны и нанести тяжелый удар поотношениям с Австрией – ключевым партнером России в Евросоюзе."Коммерсант" в этой связи напоминает, что Австрия сталапервой страной, которую Путин посетил после переизбрания на новый срок. Малотого, Вена не раз выступала с критикой антироссийских санкций.