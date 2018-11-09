Фото Крымского моста стало поводом для скандала перед визитом Владимира Путина в Казахстан. Гигантскую фотографию сооружения на туристической выставке в Петропавловске попыталась прикрыть служба протокола президента Назаробаева.

Фото Крымского моста стало поводом для скандала передвизитом Владимира Путина в Казахстан. Гигантскую фотографию сооружения на туристическойвыставке в Петропавловске попыталась прикрыть служба протокола президентаНазаробаева.Снимок Крымского моста сотрудники службы протоколаказахстанского лидера обнаружила на стенде черноморских курортов. Онипотребовали закрыть фотографию декоративными панелями. С их точки зрения, НурсултанНазарбаев не может появиться на фоне такого фото – ведь Казахстан не призналвоссоединение Крыма с Россией.Однако российская сторона заметила, что для Москвы Крымскиймост – повод для гордости, а вовсе не стыда. И Владимир Путин вряд лиобрадуется, когда узнает, как с его изображением обошлись в дружественномКазахстане. В итоге было решено панели убрать, но президентов к этому стенду неподводить.Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в результате посетили экспозицииЯмало-Ненецкого округа, Омской области и нескольких казахских регионов. Самыйсильный человек в мире Сергей Цырульников подарил президентам России иКазахстана завязанные в узел 20-сантиметровые гвозди.У другого стенда президентам показали традиционные атрибуты казахских наездников. В том числе и кнут-камчу, который, согласно древним сказаниям, имеет дополнительную функцию – он может защитить от духов. Кроме того, как рассказал Назарбаев Путину, камчу использовали на больших собраниях для наведения порядка."Забрать можно?" – отреагировал Путин.Президенты сошлись во мнении, что в плане природного разнообразия России и Казахстану равных, пожалуй, не найти. А поскольку в мире популярность набирает именно экологический туризм, две страны должны воспользоваться этим обстоятельством, пишет "МК".