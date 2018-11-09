Владимир Путин в пятницу завершает визит в Казахстан. Президент прибывает в Петропавловск, где примет участие в пятнадцатом Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Владимир Путин в пятницу завершает визит в Казахстан. Президент прибывает в Петропавловск, где примет участие в пятнадцатом Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Главная тема форума — развитие туризма двух стран. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут двустороннюю встречу, а затем придут на пленарное заседание.Также они побывают на презентации совместного проекта двух стран — космического ракетного комплекса "Байтерек".На форум приехали делегации десятков регионов России. Главы субъектов федерации возглавляют многие из них, как, например, временно исполняющий обязанности Астраханской области Сергей Морозов.