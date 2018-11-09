На Чепецком механическом заводе, который является частью Топливной компании Росатома ТВЭЛ, начали изготавливать пилотные образцы сверхпроводящих проводов, предназначенных для Кольцевого коллайдера будущего (Future circular collider, FCC) – самого большого в мире ускорителя частиц. Производство ведется в рамках соглашения между АО ТВЭЛ и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN).

НаЧепецком механическом заводе, который является частью Топливнойкомпании "Росатома" "ТВЭЛ", начали изготавливать пилотные образцысверхпроводящих проводов, предназначенных для Кольцевого коллайдера будущего (Future circular collider, FCC) – самого большого в мире ускорителя частиц. Производство ведется в рамках соглашения между АО "ТВЭЛ" и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN).Огромныеразмеры коллайдера, длина окружности которого достигает 100 километров,а также большая скорость столкновения частиц внутри ускорителяобуславливают серьезные требования к техническим свойствам провода. Инновационный сверхпроводящий стренддля Кольцевого коллайдера будущего должен стать образцом дляниобий-оловянного сверхпроводника относительно характеристик,достигнутых для ускорителей.Одна из поставленныхзадач – достижение при температуре 4,2 Кельвина плотности критическоготока 3500 ампер/миллиметр в квадрате в магнитном поле 12 Тесла. Длясравнения, в сперхпроводящем стренде, изготовленном на Чепецкоммеханическом заводе по требованию CERN для модернизации Большогоадронного коллайдера, плотность критического тока составляет 2500 амперна миллиметр в квадрате в магнитном поле 12 тесла.Крометого, разрабатываемый инженерами "Росатома" провод должен отвечатьтаким характеристикам, как эффективный диаметр волокна, остаточноеэлектросопротивление и другим требованиям.До конца этого года на ЧМЗ будет изготовлено четыре варианта сверхпроводников. Затем они пройдут квалификационные испытания.По словам руководителя проекта по сверхпроводящим материалам АО "ЧМЗ" Андрея Есенеева,инженеры предприятия трудятся над созданием идеального с физическойточки зрения ниобий-оловянного провода, не имеющего аналогов в мире."Успешное прохождение квалификации позволит выпускать порядка 100 тонн вгод сверхпроводящих стрендов", – отметил он.Кольцевой коллайдер будущего планируется построить в Швейцарии в 2030-х годах. Он призван прийти на смену Большому адронному коллайдеру. Инновационный ускоритель позволит вести фундаментальные физические исследования на новом уровне.В основу технологии изготовления провода для FCC ляжет передовой опыт специалистов ВНИИНМ им. А.А. Бочвара,который входит в топливную компанию "Росатома "ТВЭЛ". В ее составе -предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащениюурана, научно-исследовательские, конструкторские организации."ТВЭЛ"является единственным поставщиком топлива для российских атомныхэлектростанций. Всего компания обеспечивает потребности 72энергетических реакторов в 14 странах мира.