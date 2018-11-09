Дмитрий Иванов сердечно поблагодарил ветерана за нелегкий многолетний труд на благо Отечества и преданность профессии...

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел начальник 13 отдела 4 ОРЧ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Иванов от имени руководства Управления поздравил ветерана ВОВ и органов внутренних дел - майора милиции в отставке Анну Андреевну Румянцеву с наступающим праздником.Анна Андреевна родилась 26 сентября 1922 года в Коломенском районе Московской области. В начале войны была рядовым милиционером 70 отделения милиции Молотовского района столицы, а в 1944 г., закончив школу милиции в Рязани, поступила на службу в ОБХСС.9 января 1973 года А.А. Румянцева ушла в отставку, имея за плечами 34-летний стаж службы.Руководители УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве являются частыми гостями Анны Андреевны, которая, в свою очередь, очень радушна и гостеприимна. Она всегда с радостью готова поделиться своим богатейшим опытом и мудростью с молодым поколением, рассказать завораживающие истории из жизни.В завершении встречи Дмитрий Иванов сердечно поблагодарил ветерана за нелегкий многолетний труд на благо Отечества и преданность профессии, а также пожелал долгих лет жизни, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и благополучия.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26