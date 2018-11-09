Замглавы российского МИД Сергей Рябков прокомментировал заявления США о безрассудном и агрессивном поведении авиации РФ на Черном море.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков прокомментировал заявления США о "безрассудном и агрессивном" поведении авиации РФ на Черном море. Эти высказывания ранее были сделаны главой пресс-службы госдепа Хезер Науэрт.Рябков назвал ее слова "политической спекуляцией", передает ТАСС. "Военные профессионалы знают, что все делается нами на высшем уровне подготовки соответствующих маневров", — отметил он и добавил, что США не должны использовать ту или иную ситуацию "для очередных политических спекуляций и нагнетания обстановки".