Бывшая наводчица Надежда Савченко будет вести свою предвыборную кампанию из автозака. Такой формат встреч с избирателями выбрала ее сестра, помогающая заключенной наладить связь с народом.

Бывшая наводчица Надежда Савченко будет вести своюпредвыборную кампанию из автозака. Такой формат встреч с избирателями выбралаее сестра, помогающая заключенной наладить связь с народом.Надежда Савченко сейчас находится в СИЗО, ее обвиняют в подготовкетеракта в здании Верховной рады. Накануне она заявила о том, что будетбаллотироваться на пост президента Украины. Ее сестра Вера сообщилажурналистам, что предвыборная агитация будет вестись посредством автозака:Надежда планирует выезжать на нем к избирателям."Мы сейчас уже ездим по Украине с предвыборнойкампанией. Объединяем и информируем людей. Руководство СИЗО должно обеспечитьее общение с избирателями. Возить на автозаке на места встреч", – сообщилаВера Савченко.Она также попросила граждан страны помочь материально исобрать средства на предвыборную кампанию, пишет РИА Новости Крым.Надежда Савченко будет находиться под арестом как минимум доконца декабря. Ее обвиняют в попытке свержения власти и подготовке теракта вВерховной раде. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В конце мая 2016года ее помиловал президент России Владимир Путин, после чего она вернулась народину. Позже Савченко не раз заявляла, что готова стать президентом, еслинарод ее поддержит.