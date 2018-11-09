Бывшая наводчица Надежда Савченко будет вести свою
предвыборную кампанию из автозака. Такой формат встреч с избирателями выбрала
ее сестра, помогающая заключенной наладить связь с народом.
Бывшая наводчица Надежда Савченко будет вести свою
предвыборную кампанию из автозака. Такой формат встреч с избирателями выбрала
ее сестра, помогающая заключенной наладить связь с народом.
Надежда Савченко сейчас находится в СИЗО, ее обвиняют в подготовке
теракта в здании Верховной рады. Накануне она заявила о том, что будет
баллотироваться на пост президента Украины. Ее сестра Вера сообщила
журналистам, что предвыборная агитация будет вестись посредством автозака:
Надежда планирует выезжать на нем к избирателям.
"Мы сейчас уже ездим по Украине с предвыборной
кампанией. Объединяем и информируем людей. Руководство СИЗО должно обеспечить
ее общение с избирателями. Возить на автозаке на места встреч", – сообщила
Вера Савченко.
Она также попросила граждан страны помочь материально и
собрать средства на предвыборную кампанию, пишет РИА Новости Крым.
Надежда Савченко будет находиться под арестом как минимум до
конца декабря. Ее обвиняют в попытке свержения власти и подготовке теракта в
Верховной раде. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22
года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В конце мая 2016
года ее помиловал президент России Владимир Путин, после чего она вернулась на
родину. Позже Савченко не раз заявляла, что готова стать президентом, если
народ ее поддержит.