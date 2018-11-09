Российская фигуристка Евгения Медведева выразила соболезнования своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, которая недавно потеряла мать. Трагический пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Российская фигуристка Евгения Медведева выразила соболезнования своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, которая недавно потеряла мать. Трагический пост она опубликовала на своей странице в Instagram.Медведева написала, что "всегда будет помнить" Этери Петровну. Известно, что у всех учениц Тутберидзе всегда были особенные, теплые отношения с ее матерью. Другая российская спортсменка Алина Загитова тоже посвятила ей грустный комментарий. "Непередаваемая боль от потери. Помним. Скорбим", – написала на под общим фото с матерью Тутберидзе и другими фигуристками.Вероятно, Медведева и Загитова узнали о смерти Этери Петровны от ее внучки Дианы Дэвис. Девушка опубликовала новость о смерти бабушки в этот четверг, 8 ноября. "Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка. Девять месяцев и девять дней борьбы за каждый день её жизни и надежды, что мы справимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моём сердце", – поделилась Диана.Сама тренер Этери Тутберидзе отказалась давать какие-либо комментарии. Ранее она рассказывала, что именно благодаря матери она впервые встала на коньки. Этери Петровна всегда заботилась о своей семье и хотела, чтобы все дети получили хорошее образование. Когда она серьезно заболела, родственники приложили все усилия, чтобы помочь ей побороть болезнь. К сожалению, женщина так и не смогла справиться с недугом.Напомним, что Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе с большим скандалом. Теперь девушка проживает в Канаде и занимается под руководством специалиста Брайана Орсера, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации в 1998 году.