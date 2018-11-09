Президента
Украины Петра Порошенко ненавидят многие. И есть за что: гражданская
война, социально-экономическая разруха и тотальный беспредел во всех
сферах жизни. Некоторые горячие головы в открытую говорят об убийстве
лидера Незалежной.
Другие призывают не зацикливаться на личности украинского президента,
утверждая, что он – лишь незначительная, мало что решающая пешка в руках
заокеанских гроссмейстеров.
Президента
Украины Петра Порошенко ненавидят многие. И есть за что: гражданская
война, социально-экономическая разруха и тотальный беспредел во всех
сферах жизни. Некоторые горячие головы в открытую говорят об убийстве
лидера Незалежной.
Другие призывают не зацикливаться на личности украинского президента,
утверждая, что он – лишь незначительная, мало что решающая пешка в руках
заокеанских гроссмейстеров.
Порошенко
для кукловодов мировой политики – никто и звать его никак, уверен
бывший командир военной разведки и участник ополчения Вадим Погодин.
"Ну, грохнут Пороха, они скажут – спасибо, мы и так хотели от него
избавиться", – цитирует его издание "ПолитНавигатор".
По словам Погодина, есть множество претендентов на замену Порошенко -
министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший губернатор Одесской области
Михаил Саакашвили. и другие.
Бывший
ополченец уверен: Порошенко сам по себе – глубоко несчастный человек,
из которого западные кураторы сделали козла отпущения. Алкоголь в такой
безрадостной ситуации – постоянный спутник главы украинского
государства, заявил разведчик. "Он сидит, головой махает. А вокруг него яценюки, турчиновы, и еще все остальные агенты влияния", – пояснил бывший участник ополчения.
Напомним,
до президентских выборов на Украине осталось полгода, а положение Петра
Порошенко продолжает ухудшаться. По данным опросов, его переизбрания не
желают больше 90% населения.
Одни ругают лидера Незалежной
за продолжающуюся войну в Донбассе, другие клянут Порошенко на чем свет стоит
за устремившиеся вверх со скоростью света ценники в магазинах и опустошающие кошельки граждан счета на оплату коммунальных услуг.
А третьи и вовсе подозревают Порошенко в сговоре с Кремлем, указывая на недавно принятый Верховной радой закон об особом, по
сути, автономном, статусе Донбасса. Документ, напомним, был инициирован
главой государства и вызвал шквал критики в его адрес со стороны
националистов и прочих радикалов.
Ухудшением положения украинского лидера стремятся воспользоваться его политические
оппоненты. Так, на недавнем заседании согласительного совета Верховной
рады лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предсказала Порошенко скорую политическую смерть. В любом случае, ждать развязки осталось недолго.