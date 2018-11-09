Президента Украины Петра Порошенко ненавидят многие. И есть за что: гражданская война, социально-экономическая разруха и тотальный беспредел во всех сферах жизни. Некоторые горячие головы в открытую говорят об убийстве лидера Незалежной. Другие призывают не зацикливаться на личности украинского президента, утверждая, что он – лишь незначительная, мало что решающая пешка в руках заокеанских гроссмейстеров.

ПрезидентаУкраины Петра Порошенко ненавидят многие. И есть за что: гражданскаявойна, социально-экономическая разруха и тотальный беспредел во всехсферах жизни. Некоторые горячие головы в открытую говорят об убийствелидера Незалежной.Другие призывают не зацикливаться на личности украинского президента,утверждая, что он – лишь незначительная, мало что решающая пешка в рукахзаокеанских гроссмейстеров.Порошенкодля кукловодов мировой политики – никто и звать его никак, уверенбывший командир военной разведки и участник ополчения Вадим Погодин."Ну, грохнут Пороха, они скажут – спасибо, мы и так хотели от негоизбавиться", – цитирует его издание "ПолитНавигатор".По словам Погодина, есть множество претендентов на замену Порошенко -министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший губернатор Одесской областиМихаил Саакашвили. и другие.Бывшийополченец уверен: Порошенко сам по себе – глубоко несчастный человек,из которого западные кураторы сделали козла отпущения. Алкоголь в такойбезрадостной ситуации – постоянный спутник главы украинскогогосударства, заявил разведчик. "Он сидит, головой махает. А вокруг него яценюки, турчиновы, и еще все остальные агенты влияния", – пояснил бывший участник ополчения.Напомним,до президентских выборов на Украине осталось полгода, а положение ПетраПорошенко продолжает ухудшаться. По данным опросов, его переизбрания нежелают больше 90% населения.Одни ругают лидера Незалежнойза продолжающуюся войну в Донбассе, другие клянут Порошенко на чем свет стоитза устремившиеся вверх со скоростью света ценники в магазинах и опустошающие кошельки граждан счета на оплату коммунальных услуг.А третьи и вовсе подозревают Порошенко в сговоре с Кремлем, указывая на недавно принятый Верховной радой закон об особом, посути, автономном, статусе Донбасса. Документ, напомним, был инициированглавой государства и вызвал шквал критики в его адрес со сторонынационалистов и прочих радикалов.Ухудшением положения украинского лидера стремятся воспользоваться его политическиеоппоненты. Так, на недавнем заседании согласительного совета Верховнойрады лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предсказала Порошенко скорую политическую смерть. В любом случае, ждать развязки осталось недолго.