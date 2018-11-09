Елизавета Туктамышева – невероятно сексуальная и дерзкая. Так оценили выступление российской фигуристки на этапе Гран-при в Японии соперницы.

Елизавета Туктамышева – невероятно сексуальная и дерзкая.Так оценили выступление российской фигуристки на этапе Гран-при в Япониисоперницы.Елизавета Туктамышева набрала за короткую программу 76.17баллов. Россиянка исполнила тройной аксель, каскад из двух тройных тулупов итройной лутц. Как отметили специалисты, она стала единственной фигуристкой,которая выполнила прыжок категории ультра-си – элемент повышенной сложности.Выступление Елизаветы поразило соперниц. 27-летняя американскаяфигуристка Эшли Вагнер призналась, что россиянка захватила ее своим прокатом."Туктамышева первая после короткой программы. К еетройному акселю нет ни единого вопроса. Это самый солидный аксель из тех, что явидела во время соревнований. Елизавета – невероятно сексуальная и дерзкая! Онапросто захватила меня во время своего проката", – заявила Вагнер в Twitter.Эксперты отмечают, что чемпионка мира 2015 года показала шикарнуюкороткую программу. Все технические элементы были выполнены на высочайшемуровне, включая труднейший тройной аксель.Сама Елизавета своим выступлением довольна. "Мне былонелегко кататься, потому что немного хотелось спать. Но я вложила всю энергию впрограмму, так как очень хотела выступить отлично", – приводит словаТуктамышевой Sport24. Спортсменкапризналась, что после катания испытывает эмоциональную опустошенность, и ейнадо восстановиться к произвольной программе.