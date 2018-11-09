Поклонники Анны Семенович убеждены, что известная певица беременна. Фанаты рассуждают о причинах, по которым звезда скрывает свое интересное положение.

Поклонники Анны Семенович убеждены, что известная певицабеременна. Фанаты рассуждают о причинах, по которым звезда скрывает своеинтересное положение.На последних снимках, выложенных в Instagram Анной Семенович, въедливыеподписчики разглядели следы интенсивной обработки фотошопом. И даже послеэтого, отмечают поклонники, певице и актрисе не удалось скрыть округлившийсяживотик.Анна фотографируется в свободной одежде, да и ракурсвыбирает такой, чтобы живот не был особенно заметен. Кроме того, по мнению чересчурдотошных исследователей, Семенович постоянно втягивает располневшие щеки.Наводят на размышления и некоторые фразы, мелькнувшие вподписях фотографиям. Пользователивспоминают, как год назад Анна заявила, что до 40 лет совершенно точно родитребенка – причем неважно, будет она к этому времени замужем или нет. А в одномиз недавних постов певица рассказала о своей насыщенной жизни. И при этомзаметила, что ее приоритеты могут поменяться, когда родятся дети."Семенович, фотошоп не спасет – не пытайся живот скрыть","Пусть скрывает, меньше знают – крепче спят", "Семенович как иФриске, решила мамой стать в 38?", – пишут комментаторы. Они призываютАнну раскрыть, наконец, карты. Однако некоторые считают, что певица права всвоем желании скрыть интересное положение. И предполагают, что артистка боитсядурного глаза.