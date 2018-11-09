Поклонники Анны Семенович убеждены, что известная певица
беременна. Фанаты рассуждают о причинах, по которым звезда скрывает свое
интересное положение.
Поклонники Анны Семенович убеждены, что известная певица
беременна. Фанаты рассуждают о причинах, по которым звезда скрывает свое
интересное положение.
На последних снимках, выложенных в Instagram Анной Семенович, въедливые
подписчики разглядели следы интенсивной обработки фотошопом. И даже после
этого, отмечают поклонники, певице и актрисе не удалось скрыть округлившийся
животик.
Анна фотографируется в свободной одежде, да и ракурс
выбирает такой, чтобы живот не был особенно заметен. Кроме того, по мнению чересчур
дотошных исследователей, Семенович постоянно втягивает располневшие щеки.
Наводят на размышления и некоторые фразы, мелькнувшие в
подписях фотографиям. Пользователи
вспоминают, как год назад Анна заявила, что до 40 лет совершенно точно родит
ребенка – причем неважно, будет она к этому времени замужем или нет. А в одном
из недавних постов певица рассказала о своей насыщенной жизни. И при этом
заметила, что ее приоритеты могут поменяться, когда родятся дети.
"Семенович, фотошоп не спасет – не пытайся живот скрыть",
"Пусть скрывает, меньше знают – крепче спят", "Семенович как и
Фриске, решила мамой стать в 38?", – пишут комментаторы. Они призывают
Анну раскрыть, наконец, карты. Однако некоторые считают, что певица права в
своем желании скрыть интересное положение. И предполагают, что артистка боится
дурного глаза.