В столичном суде прошло очередное заседание по делу о разглашении тайны частной жизни Армена Джигарханяна, ответчиков в котором выступает его бывшая жена, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. И снова легендарный актер не появился на судебном участке. в результате чего экс-супруга артиста высказала предположение. что он вообще не в курсе всей этой истории.

В столичном суде прошло очередное заседание по делу о разглашении тайны частной жизни Армена Джигарханяна, ответчиков в котором выступает его бывшая жена, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. И снова легендарный актер не появился на судебном участке. в результате чего экс-супруга артиста высказала предположение. что он вообще не в курсе всей этой истории.Армен Джигарханян, инициировавший судебные разбирательства с Виталиной Цымбалюк-Романовской, ни разу не посетил ни одного заседания, хотя, как отмечает "Московский комсомолец",исход дела сильно зависит от его личных показаний. У Виталины есть свое объяснение, почему актер упорно игнорирует судебные заседания."Это какой-то нонсенс, когда человек вроде работает, вроде он есть, а на самом деле его нет", – заключила Цымбалюк-Романовская. При этом пианистка добавила, что по ее "конфиденциальным данным", Армена Джигарханяна привозили в его театр."Говорят. что да, он в очень плохом состоянии. И поэтому я по-прежнему считаю, что он не знает, что идут судебные заседания. он не знает, в чем он меня обвиняет, либо не он меня обвиняет. Я уверена. что он либо в неведении, либо не понимает вообще что происходит, либо до него не доносят. И хотелось бы посмотреть в принципе насколько он дееспособен физически и морально", – сказала Виталина.Ее адвокат Лариса Широкова тоже не осталась в стороне. Она так прокомментировала сложившуюся ситуацию: "Если потерпевший не ходит и считает это возможным для себя, а приговор при таких условиях может быть. по мнению суда, обвинительным, то тогда и мы создадим прецедент, постараемся отменить его в апелляционной инстанции. если он нас не будет устраивать".Ранее называющий себя другом Армена Джигарханяна Артур Согомонян сообщил, что актер, попавший в больницу еще 13 октября, может быть выписан из больницы в ближайшие выходные, 10 или 11 ноября, после чего планирует вернуться к работе в Московском драматическом театре.