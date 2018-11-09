Главный тренер санкт-петербургского Зенита Сергей Семак прокомментировал игру команды в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского Бордо. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру команды в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского "Бордо". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.По ходу встречи "Зенит" уступал, но ближе к концу матча Антон Заболотный принес команде ничью и одно очко. По словам Семака, во втором тайме команда играла лучше, но в концовке все же подсела."Не хватило сил, но были хорошие быстрые атаки, в которых мы могли и победить, — заявил Семак, которого цитирует пресс-служба клуба. — Хотя на мой взгляд на победу не наиграли".Кроме того, Семак добавил, что считает ничью приемлемым результатом с учетом плотности календаря."Зенит" с 8 очками остался лидером квартета "С". Далее располагаются чешская "Славия" (7), датский "Копенгаген" (5) и "Бордо" (1). В следующем туре Лиги Европы "Зенит" примет "Копенгаген".