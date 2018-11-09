Бывший директор известного юмористического телешоу Сергей Нетиевский обвинил нового руководителя проекта в финансовых махинациях. Экс-участник коллектива Уральские пельмени считает, что творчество должно быть выше желания заработать.

Бывший директор известного юмористического телешоу Сергей Нетиевский обвинил нового руководителя проекта в финансовых махинациях. Экс-участник коллектива "Уральские пельмени" считает, что творчество должно быть выше желания заработать.Сергей Нетиевский написал открытое письмо СМИ, в котором заявил, что нынешний директора ООО "Уральские пельмени продакшн" Евгений Орлов и члены группы вывели деньги из его компании и "теперь активно пытаются уйти от ответственности". Он также добавил, что "бывшие коллеги по шоу перешли границы из-за звездности, жажды денег и ощущения собственной безнаказанности". Однако он отметил, что не собирается раскрывать все подробности конфликта.В 2016 году Орлов, занимавший тогда должность заместителя гендиректора ООО "Идея Фикс медиа", воспользовался служебным положением и "тайно, за спиной акционеров перевел на счета артистов "Уральских пельменей" займами около 70 миллионов рублей". Он привел в качестве примера полученные участником коллектива Сергеем Исаевым два займа по 4,9 миллионов рублей."Затем они вместе с Исаевым закрыли эти займы пустыми договорами на встречную продажу исполнительских прав в 45 архивных программах шоу с такими же суммами, два договора по 4,9 миллионов рублей. Но ранее эти же самые права на эти сроки Исаев уже продал компании ООО "Идея Фикс медиа", и экспертиза это подтвердила", – написал он. Подобные займы получили и другие члены коллектива, в числе которых Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Александр Попов и другие, передает .Бывший руководитель "Уральских пельменей" также добавил, что сейчас невозможно доказать, знали ли сами артисты о незаконности своих действий. Однако они дали согласие на использование чужих денег по своему усмотрению. "По этому эпизоду хищения денежных средств все документы восстановлены и направлены в правоохранительные органы", – заключил Нетиевский.Напомним, что против экс-директора шоу было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Участники "Уральских пельменей" обвинили Сергея в нанесении шоу ущерба на 173 миллиона рублей. Однако после семи месяцев расследования следователи не обнаружили в его действиях состава преступления.