В ходе обысков, проведенных в жилище и складских помещениях, оперативниками обнаружено и изъято более 3 тонн спиртосодержащей жидкости и более 2500 бутылок алкогольной продукции...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в сбыте немаркированной алкогольной продукции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.По имеющейся информации, 35-летний житель столицы осуществлял хранение и сбыт немаркированной алкогольной продукции на территории города Москвы.В рамках контрольной закупки полицейские приобрели у него алкоголь на сумму более 150 тысяч рублей.В ходе обысков, проведенных в жилище и складских помещениях, оперативниками обнаружено и изъято более 3 тонн спиртосодержащей жидкости и более 2500 бутылок алкогольной продукции, немаркированной специальными федеральными марками.По данному факту СЧ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности продолжаются.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73