Злоумышленница сказала потерпевшей, что у нее есть знакомый ювелир, забрала кольцо с бриллиантом якобы для переделки и перестала выходить на связь...

В районе Новогиреево оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ВАО задержали женщину, завладевшую дорогостоящим ювелирным украшением.В ОМВД России по району Новогиреево обратилась женщина с сообщением о мошенничестве.Полицейские установили, что потерпевшая в ходе разговора со своей знакомой упомянула о том, что ей необходимо переделать золотое кольцо с бриллиантом. Злоумышленница сказала женщине, что у нее есть знакомый ювелир, после чего завладела изделием и перестала выходить на связь. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники на Новогиреевской улице задержали подозреваемую - 41-летнюю москвичку.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73