Главный тренер шотландского футбольного клуба Рейнджерс Стивен Джеррард прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче с московским Спартаком. Шотландцы по ходу встречи три раза вели в счете, но в итоге проиграли – 3:4.

Главный тренер шотландского футбольного клуба "Рейнджерс" Стивен Джеррард прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче с московским "Спартаком". Шотландцы по ходу встречи три раза вели в счете, но в итоге проиграли – 3:4."Я достаточно сильно расстроен результатом, — сказал Джеррард, которого цитирует РИА Новости. — Но мы играли опасно и смело, в некоторых моментах это вознаграждалось, но, когда играешь так, соперник наказывает, что и произошло"."Наши шансы на плей-офф уменьшаются, но такая задача по-прежнему стоит", — добавил Джеррард.В турнирной таблице группы "G" лидирует испанский "Вильярреал" (6 очков). Далее идут "Спартак" и "Рейнджерс" (по 5). Замыкает квартет австрийский "Рапид" (4).