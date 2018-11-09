Американские
власти заставляют украинское руководство покупать дорогой уголь из США
вместо того, чтобы увеличивать объемы добычи собственных
энергоносителей. На поведение американских партнеров пожаловался в
эфире одного из телеканалов бывший министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.
Американские
власти заставляют украинское руководство покупать дорогой уголь из США
вместо того, чтобы увеличивать объемы добычи собственных
энергоносителей. На поведение американских "партнеров" пожаловался в
эфире одного из телеканалов бывший министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.
Он
посетовал, что по итогам прошедшего полугодия почти треть угля Украина
получила из США. И это при том, с сожалением заметил экс-министр, что
американский антрацит дороже российского и южноафриканского.
Червоненко в эфире телеканала NewsOne
рассказал о письме посла Соединенных Штатов, который выступил против
выделения крупных денежных средств на развитие украинских шахт. В
обоснование своей позиции дипломат утверждает, что противниками такого
шага являются добытчики угля из Пенсильвании – того самого антрацита,
который США поставляют Украине. "Потому что может обидеться Пенсильвания
и контрактов не будет", – сказал Червоненко.
А
затем бывший министр, видимо, решает немного пошутить и заявляет, что
Украина является независимой страной. А раз так, уверен он, то Киев сам
волен выбирать выгодные для себя условия. По его словам, украинские
шахтеры могут нарастить объемы производства угля с 11 до 30 тысяч. "При
таких объемах будет другая себестоимость, с которой импортный уголь для
ТЭС не сравнится", – заключил экс-чиновник.
Напомним,
Украина начала закупать антрацит в США из-за потери угольных шахт в
Донбассе, которые до 2014 года давали стране львиную долю
энергоносителей. Договоренность о поставках американского антрацита была
достигнута в ходе встречи главы Белого дома Дональда Трампа с
президентом Украины Петром Порошенко в июне прошлого года.
Первая
партия угля из Соединенных Штатов прибыла в порт Одессы спустя три
месяца – в сентябре 2017 года. Согласно условиям контракта, за тонну
американского антрацита Незалежная должна платить 113 долларов. Всего Украина планирует закупить пенсильванского угля на почти 80 миллионов долларов.