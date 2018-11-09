Американские власти заставляют украинское руководство покупать дорогой уголь из США вместо того, чтобы увеличивать объемы добычи собственных энергоносителей. На поведение американских партнеров пожаловался в эфире одного из телеканалов бывший министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.

Американскиевласти заставляют украинское руководство покупать дорогой уголь из СШАвместо того, чтобы увеличивать объемы добычи собственныхэнергоносителей. На поведение американских "партнеров" пожаловался вэфире одного из телеканалов бывший министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.Онпосетовал, что по итогам прошедшего полугодия почти треть угля Украинаполучила из США. И это при том, с сожалением заметил экс-министр, чтоамериканский антрацит дороже российского и южноафриканского.Червоненко в эфире телеканала NewsOneрассказал о письме посла Соединенных Штатов, который выступил противвыделения крупных денежных средств на развитие украинских шахт. Вобоснование своей позиции дипломат утверждает, что противниками такогошага являются добытчики угля из Пенсильвании – того самого антрацита,который США поставляют Украине. "Потому что может обидеться Пенсильванияи контрактов не будет", – сказал Червоненко.затем бывший министр, видимо, решает немного пошутить и заявляет, чтоУкраина является независимой страной. А раз так, уверен он, то Киев самволен выбирать выгодные для себя условия. По его словам, украинскиешахтеры могут нарастить объемы производства угля с 11 до 30 тысяч. "Притаких объемах будет другая себестоимость, с которой импортный уголь дляТЭС не сравнится", – заключил экс-чиновник.Напомним,Украина начала закупать антрацит в США из-за потери угольных шахт вДонбассе, которые до 2014 года давали стране львиную долюэнергоносителей. Договоренность о поставках американского антрацита быладостигнута в ходе встречи главы Белого дома Дональда Трампа спрезидентом Украины Петром Порошенко в июне прошлого года.Перваяпартия угля из Соединенных Штатов прибыла в порт Одессы спустя тримесяца – в сентябре 2017 года. Согласно условиям контракта, за тоннуамериканского антрацита Незалежная должна платить 113 долларов. Всего Украина планирует закупить пенсильванского угля на почти 80 миллионов долларов.