341 мигрант спасен в водах у испанского побережья. 319 терпящих бедствие нелегалов были обнаружены в море Альборан, еще 22 человека в Гибралтарском проливе. С начала 2018 года в Европу через Средиземное море прибыло уже более 100 тысяч мигрантов. 49 тысяч из них приняла Испания.

341 мигрант спасен в водах у испанского побережья. 319 терпящих бедствие нелегалов были обнаружены в море Альборан, еще 22 человека в Гибралтарском проливе. С начала 2018 года в Европу через Средиземное море прибыло уже более 100 тысяч мигрантов. 49 тысяч из них приняла Испания.При этом почти две тысячи человек погибли или пропали без вести, преодолевая путь ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки в Евросоюз, напоминает ТАСС.Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС. Поток мигрантов резко усилился с 2015 года после возникновения множества конфликтов на севере Африки и странах Ближнего Востока. Второй транзитный путь для мигрантов в Европу проходит через Балканы.