Завистники мечтают услышать жалобы на жестокую судьбу от Анастасии
Костенко. Однако модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова не собирается
доставлять им такого удовольствия.
Завистники мечтают услышать жалобы на жестокую судьбу от Анастасии
Костенко. Однако модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова не собирается
доставлять им такого удовольствия.
Есть люди, которые просто спят и видят ваши неудачи и
неприятности, мечтают прочесть на вашем лице несчастье. Но Анастасия Костенко
не оправдывает их надежд.
"У меня все плохо, нет идей и вдохновения, в семье
непонимание, я потерялась" – наверное, у каждого есть такие люди, которые
мечтают это услышать", – написала Анастасия в своем Instagram.
По наблюдениям супруги Дмитрия Тарасова, чем гармоничнее,
интереснее и счастливее человек, тем больше его успех вызывает "трясучку"
у тех людей, которые по каким-то причинам не могут так же выстроить свою жизнь.
Оттого у них и появляется желание заниматься "темными делишками" по
отношению к чужой.
"Досвидулечки, сплетники. Вкратце, люблю людей
обсуждающих идеи, а не людей. Возможно раньше я сама такой была, потом стала
думать больше на эту тему, что это как-то неправильно, бесполезно и пора
попрощаться с "гонцами – интриганами", – попрощалась с хейтерами
Анастасия (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Пост Костенко, судя по всему, навеян публикациями в
некоторых СМИ: там сообщается о том, что ее супруг Дмитрий Тарасов даже в
третьем браке не остепенился и периодически "уходит в загул". Сам
Тарасов на такие статьи старается не реагировать: футболист "Локомотива"
публикует в соцсетях идиллические картинки своих занятий с новорожденной дочкой
и сохранившей прекрасную форму после родов Анастасией. Некоторые комментаторы
уверяли, что все снимки выполнены давно, брак модели и спортсмена на грани
разрыва, а очередная дочь футболиста скоро останется без отца.
И все же большинство поклонников уверены, что Дмитрий
хороший отец. Он души не чает в новорожденной малышке, все свое свободное время
посвящает ей и жене Анастасии Костенко. Вместе они посещают подмосковные храмы,
ездят в гости и кино.