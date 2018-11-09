Завистники мечтают услышать жалобы на жестокую судьбу от Анастасии Костенко. Однако модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова не собирается доставлять им такого удовольствия.

Завистники мечтают услышать жалобы на жестокую судьбу от АнастасииКостенко. Однако модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова не собираетсядоставлять им такого удовольствия.Есть люди, которые просто спят и видят ваши неудачи инеприятности, мечтают прочесть на вашем лице несчастье. Но Анастасия Костенконе оправдывает их надежд."У меня все плохо, нет идей и вдохновения, в семьенепонимание, я потерялась" – наверное, у каждого есть такие люди, которыемечтают это услышать", – написала Анастасия в своем Instagram.По наблюдениям супруги Дмитрия Тарасова, чем гармоничнее,интереснее и счастливее человек, тем больше его успех вызывает "трясучку"у тех людей, которые по каким-то причинам не могут так же выстроить свою жизнь.Оттого у них и появляется желание заниматься "темными делишками" поотношению к чужой."Досвидулечки, сплетники. Вкратце, люблю людейобсуждающих идеи, а не людей. Возможно раньше я сама такой была, потом сталадумать больше на эту тему, что это как-то неправильно, бесполезно и порапопрощаться с "гонцами – интриганами", – попрощалась с хейтерамиАнастасия (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Пост Костенко, судя по всему, навеян публикациями внекоторых СМИ: там сообщается о том, что ее супруг Дмитрий Тарасов даже втретьем браке не остепенился и периодически "уходит в загул". СамТарасов на такие статьи старается не реагировать: футболист "Локомотива"публикует в соцсетях идиллические картинки своих занятий с новорожденной дочкойи сохранившей прекрасную форму после родов Анастасией. Некоторые комментаторыуверяли, что все снимки выполнены давно, брак модели и спортсмена на граниразрыва, а очередная дочь футболиста скоро останется без отца.И все же большинство поклонников уверены, что Дмитрийхороший отец. Он души не чает в новорожденной малышке, все свое свободное времяпосвящает ей и жене Анастасии Костенко. Вместе они посещают подмосковные храмы,ездят в гости и кино.