Надежда Михалкова стала очередной звездной гостьей передачи Регины Тодоренко Пятница с Региной. Актриса рассказала об идеальном мужчине и призаналась. что, будучи замужем за режиссером Резо Гигинеишвили пользовалась услугами мужа на час.

Надежда Михалкова стала очередной звездной гостьей передачи Регины Тодоренко "Пятница с Региной". Актриса рассказала об идеальном мужчине и призаналась. что, будучи замужем за режиссером Резо Гигинеишвили пользовалась услугами "мужа на час".Надежда Михалкова появилась на шоу "Пятница с Региной" и обсудила несколько тем. в том числе и касающихся личной жизни. Отметим, что в октябре 2017 года актриса оформила развод с режиссером Резо Гигинеишвили, которому подарила дочь и сына.Надежда призналась, что будучи замужем пользовалась услугами постороннего мужчины. "Есть такая опция "Муж на час". И я при муже пользовалась "мужем на час", потому что надо было провести интернет или что-то сделать с кабелями. Резо был в отъезде, и я вызвала "мужа на час". Мы еще хохотали над этим", – рассказала Михалкова.О том, что происходит сейчас в ее личной жизни, Надежда предпочла не говорить, однако сказала, что сама не знакомится и не ищет знакомств. ее идеальный мужчина должен быть как минимум догадливым. "Он должен понять, что я его выбрала, раз. Вот если уже он понял, пришел, тогда да, тогда он будет принят, хотя бы с улыбкой", – отметила актриса в беседе с Региной Тодоренко.Ведущая предположила, что Надежде нужен муж, похожий на отца. прославленного режиссера Никиту Михалкова. Однако та ошеломила Регину признанием, что не смогла бы с ним жить. "Мы с ним шутим. я ему все время говорю: "Пап, знаешь что, я вообще не понимаю, как ты еще женат. Как жена от тебя не сбежала. Ты бы у меня улетел уже через пару лет совместной жизни". Мама его действительно очень сильно любит", – призналась актриса на шоу .Дело в том, что Никита Михалков, по словам Надежды, принадлежит "очень огромному" количеству людей, плюс он "все время" отсутствовал дома. Артистка вывела свою формулу счастливой семьи. "Мне кажется, чем больше люди занимаются какими-то отдельными делами. вещами, и у них у каждого есть своя жизнь, отдельно друг от друга, тем дольше они проживут вместе и интереснее им встречаться дома", – высказала мнение Михалкова. "Чтобы не надоедал", – резюмировала Регина Тодоренко.