Следственный комитет России опубликовал видео допроса подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Москве. Мужчина сознался в содеянном.

Следственный комитет России опубликовал видео допроса подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Москве. Мужчина сознался в содеянном.На вопрос правоохранителей, раскаивается ли он в необъяснимой по своей жестокости расправе над женщиной и ребенком, подозреваемый ответил странно. "За мальчика очень как-то некрасиво. Да, сознаюсь", – цитирует его сайт .Несмотря на то, что формально в его словах можно найти раскаяние, зрители от такого признания пришли в настоящий ужас. Они пришли к выводу, что убийца не до конца осознает, что он сделал, а если и понимает, то сам факт убийства, кажется, не представляется ему чем-то ужасным.Мужчине назначена психологическая экспертиза, передает телеканал "". Следствие будет ходатайствовать о его аресте.Напомним, 7 ноября в квартире на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы были обнаружены тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына. На телах жертв были обнаружены десятки ножевых ранений. По предварительным данным, преступник пытался расчленить тела, однако не завершил начатое.Кроме того, как сообщали СМИ, на голову ребенка был надет полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем. О причинах жестокой расправы не сообщается. Расследование уголовного дела продолжается.