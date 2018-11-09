Киев готовит масштабные провокации в Азовском море. Донецкие разведчики узнали, что СБУ хочет потопить несколько кораблей и напасть с моря на ДНР.

Киев готовит масштабные провокации в Азовском море. Донецкиеразведчики узнали, что СБУ хочет потопить несколько кораблей и напасть с моряна ДНР.Руководство Службы безопасности Украины готовит в Азовскомморе масштабные провокации с потоплением иностранных кораблей. Как заявилпредставитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Киев разрабатывает несколько сценариев провокаций на воде с цельюэскалации напряженности. На этом фоне, по словам полковника, не исключена попыткавооруженного вторжения с моря на территорию Донецкой народной республики.Ситуация на Азовском море обострилась в марте этого года,после того как украинские военные захватили траулер "Норд" с десятьюроссиянами на борту. Команду моряков Киев отпустил две недели назад, а капитанапродолжает насильно удерживать. Ему грозит до пяти лет лишения свободы занезаконное посещение Крыма.В Москве эти действия называют морским терроризмом. Послезадержания "Норда" Россия усилила пограничные досмотры в своей частиАзовского моря, в ответ с Украины посыпались обвинения в жесткой политикезадержания и осмотра судов.Крымское погрануправление ФСБ заявило, что проводит проверкив соответствии с международным морским правом и не получало претензий отсудовладельцев. Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие вАзовском море и создать в регионе военно-морскую базу.Для этого в сентябре украинские военные перегнали из Черногоморя в Мариуполь два своих катера. В Киеве проход кораблей под Крымским мостомвосприняли не иначе как победу украинского флота. Президент Петр Порошенко сгордостью сообщил об этом в Twitter. В комментариях к посту президентапользователи назвали поисково-спасательное судно "Донбасс" и морскойбуксир "Корец" металлоломом и ржавыми корытами.