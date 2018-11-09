Киев готовит масштабные провокации в Азовском море. Донецкие
разведчики узнали, что СБУ хочет потопить несколько кораблей и напасть с моря
на ДНР.
Киев готовит масштабные провокации в Азовском море. Донецкие
разведчики узнали, что СБУ хочет потопить несколько кораблей и напасть с моря
на ДНР.
Руководство Службы безопасности Украины готовит в Азовском
море масштабные провокации с потоплением иностранных кораблей. Как заявил
представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Киев разрабатывает несколько сценариев провокаций на воде с целью
эскалации напряженности. На этом фоне, по словам полковника, не исключена попытка
вооруженного вторжения с моря на территорию Донецкой народной республики.
Ситуация на Азовском море обострилась в марте этого года,
после того как украинские военные захватили траулер "Норд" с десятью
россиянами на борту. Команду моряков Киев отпустил две недели назад, а капитана
продолжает насильно удерживать. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за
незаконное посещение Крыма.
В Москве эти действия называют морским терроризмом. После
задержания "Норда" Россия усилила пограничные досмотры в своей части
Азовского моря, в ответ с Украины посыпались обвинения в жесткой политике
задержания и осмотра судов.
Крымское погрануправление ФСБ заявило, что проводит проверки
в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от
судовладельцев. Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в
Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.
Для этого в сентябре украинские военные перегнали из Черного
моря в Мариуполь два своих катера. В Киеве проход кораблей под Крымским мостом
восприняли не иначе как победу украинского флота. Президент Петр Порошенко с
гордостью сообщил об этом в Twitter. В комментариях к посту президента
пользователи назвали поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской
буксир "Корец" металлоломом и ржавыми корытами.