Бывший министр экономики Украины, депутат Верховной рады Виктор Пинзеник предложил радикальную меру для борьбы с повышением цены на газ. Бороться с этим явлением он в шутку предложил введением моратория на приход зимы.

Бывший министр экономики Украины, депутат Верховной рады Виктор Пинзеник предложил радикальную меру для борьбы с повышением цены на газ. Бороться с этим явлением он в шутку предложил введением моратория на приход зимы.Каждый год с приближением зимы на Украине обостряется политическая, экономическая и общественная полемика. Все дело в ценах на газ, которые для населения постоянно растут и подчас становятся вовсе неподъемными.Из года в год политики и чиновники придумывают все новые и новые идеи, как бороться с этой напастью. В частности, парламентарии предложили ввести мораторий на повышение цен на газ и коммунальные услуги. "Ждем, что напуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам немедленно снижать цены? Долго ждать придется. Потому что их такими решениями не испугаешь", – на своей странице в Facebook написал депутат Верховной рады Виктор Пинзеник.Он уверен, что иностранные поставщики продолжат сбывать голубое топливо по тем же ценам, которые они выставляли раньше, и у Украины не останется ничего другого, кроме как платить столько, сколько от нее требуется. Впрочем, считает бывший министр экономики страны, сама идея моратория на повышение цен направлена не на реальное изменение ситуации, а на успокоение населения.Чтобы показать всю абсурдность ситуации, он решил предложить еще более радикальный и, в случае исполнения, эффективный запрет. "Хочу лишь в конце сделать свой вклад в "мораториетворчество". Может вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет. И на одежде сэкономим", – предложил депутат.Украинцы поддержали такой подход. Они отметили, что на многих законодателей приближение выборов повлияло не лучшим образом и теперь они изо всех сил стараются придумать популярные, хотя зачастую не реализуемые, законы. Впрочем, кто-то с грустью отметил, что для многих украинцев комфортно пережить зиму можно будет только в том случае, если кто-то действительно сможет отменить зиму.