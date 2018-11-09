Уснул с непотушенной сигаретой и поджёг квартиру. Это случилось 8 ноября в Судогде.

Уснул с непотушенной сигаретой и поджёг квартиру. Это случилось 8 ноября в Судогде. Около 9 часов вечера на пульт диспетчера Судогодского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире "пятиэтажки". Через три минуты огнеборцы уже были на месте. Из окна четвёртого этажа шёл густой дым. Чтобы избежать жертв, пожарные эвакуировали из дома 30 человек. По предварительной информации дознавателей, хозяин квартиры не затушил сигарету и уснул. Началось тление вещей, и дым быстро распространился по квартире. Мужчина проснулся и пытался справиться с горением самостоятельно. Не удалось. Во время тушения хозяин квартиры уронил керосиновую лампу, из которой вытекло горючее, и пожар только усилился. Мужчине удалось выбраться из квартиры.