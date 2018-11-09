ОМВД России по району Ивановское устанавливает местонахождение пропавшей без вести Оленичевой Елены Васильевны...

ОМВД России по району Ивановское устанавливает местонахождение пропавшей без вести Оленичевой Елены Васильевны, 9 августа 1969 года рождения, уроженку Воронежской области, местонахождение которой неизвестно с 6 ноября 2018 г.Приметы: на вид 48-50 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы светлые.Была одета: шапка, демисезонное пальто фиолетового цвета, черная кофта с воротником и черные ботинки.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8-495-965-14-01, 8-495-965-20-00.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73