Полицейские ОМВД России по району Братеево устанавливают местонахождение пропавшего без вести Косимова Носиржона, 03.06.1986 года рождения...

Полицейские ОМВД России по району Братеево устанавливают местонахождение пропавшего без вести Косимова Носиржона, 03.06.1986 года рождения, жителя г. Москвы, который 2 ноября 2018 года ушел из дома на Ключевой улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 170 см, на вид 35 лет, плотного телосложения, глаза карие, волосы темные.Был одет: светлый свитер, серая куртка, синие джинсы, черные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22