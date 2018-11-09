Отдел МВД России по району Отрадное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Виноградова Дмитрия Викторовича, 1984 года рождения...

Отдел МВД России по району Отрадное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Виноградова Дмитрия Викторовича, 1984 года рождения, жителя столицы, местонахождение которого неизвестно с августа 2013 года.Приметы: на вид 30-40 лет, рост 180 см, нормального телосложения, славянской внешности, волосы темно-русые, короткие, прямые.Был одет: ветровка черная, синяя рубашка, голубые джинсы, черные туфли.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 204-00-72 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29