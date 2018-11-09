В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках идёт подготовка к выборам. Планируется, что в это воскресенье жители выберут своих руководителей и депутатов.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках идёт подготовка к выборам. Планируется, что в это воскресенье жители выберут своих руководителей и депутатов.Форум "Будущее Луганщины" плавно перетек из митинга в импровизированный концерт."Я уверен, что выбор, сделанный нами в 2014 году, абсолютно правильный. Никто и ничто не сможет нам помешать решать свою судьбу самостоятельно", — заявил Леонид Пасечник, врио главы ЛНР.На пост главы республики претендуют четыре человека, все они уже презентовали свои программы. Плакаты с призывами висят по всей народной республике уже больше месяца.Явка ожидается высокой, поскольку это полноценные выборы в Луганской народной республике проводятся впервые с 2014 года, когда ЛНР отделилась от Украины.