На Пекинке в аварии серьезно пострадал ребёнок. ДТП случилось 8 ноября около 10 часов вечера в районе улицы Куйбышева.

На "Пекинке" в аварии серьезно пострадал ребёнок. ДТП случилось 8 ноября около 10 часов вечера в районе улицы Куйбышева. По предварительной информации, грузовой автомобиль "Скания" во время разворота не пропустил "Рено Логан", который ехал по встречке. В результате произошло столкновение. От удара у "легковушки" смяло капот. 23-летний водитель "Рено" получил травмы. Пострадали в аварии и двое его пассажиров. Женщина 23 лет госпитализирована в больницу с диагнозом перелом вертлужной впадины бедра, а 1,5-годовалая девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, ушиб губы. По факту ДТП проводится проверка.