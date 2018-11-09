Женщину госпитализировали с различными травмами

Женщину госпитализировали с различными травмамиВ Коврове произошло ДТП с участие пешехода. Утром 8 ноября на улице Пионерской под колеса автомобиля попала пенсионерка.По предварительной информации, 46-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai совершил наезд на 77-летнюю бабушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.В результате аварии женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом голени.