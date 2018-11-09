Митинг памяти и встреча с родственниками погибших сотрудников прошли накануне Дня сотрудника органов внутренних дел.

8 ноября в ОМВД России по Петушинскому району состоялось мероприятие, приуроченное к Дню сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.В траурном митинге приняли участие руководство и личный состав Отдела, родственники погибших сотрудников, представители ветеранской организации и общественного совета.По традиции полицейские возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.После митинга, в музее Отдела состоялась встреча с родственниками погибших правоохранителей.Обращаясь к собравшимся, начальник ОМВД России по Петушинскому району Вадим Кротков отметил, что нынешнее поколение сотрудников хранит память о своих предшественниках, гордится настоящими героями, которые до конца остались верными присяге и народу.В теплой, доверительной атмосфере вдовы и матери сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, поделились своими проблемами и радостями, посмотрели видеофильм о погибших сотрудниках ОМВД России по Петушинскому району, созданный полицейскими Отдела в дань памяти о коллегах.Представитель Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району, благочинный Петушинского церковного округа протоиерей Сергей Николаевич Березкин обратился к родным и близким погибших со словами поддержки. Он рассказал, что 8 ноября - неслучайная дата, так как именно в этот день все верующие молитвенно вспоминают святого воина, великомученика Димитрия Солунского.Председатель совета ветеранов ОМВД России по Петушинскому району Сергей Гусаров отметил, что родные и близкие сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, никогда не останутся без внимания и эта традиция будет обязательно продолжена.В свою очередь родственники погибших сотрудников поблагодарили правоохранителей и выразили слова признательности за внимание, заботу, поддержку.