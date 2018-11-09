В России разрабатывается новая система техосмотра автомобилей, которая будет привязана к пробегу и авариям транспортных средств, пишет газета Коммерсантъ со ссылкой на директора департамента научно-технической деятельности АО Электронный паспорт Бориса Ионова

По его словам, для техосмотра автомобилей предлагается индивидуальная программа, которая будет основываться на характеристиках транспорта, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. При этом на основе анализа может быть построена хорошая либо плохая история, подчёркивает издание.Разумеется, сначала надо создать условия. В системе ЭПТС должна накопиться определённая история автомобилей, на это может уйти несколько лет, — добавил Ионов, отметив, что создание новой системы потребует внесения изменений в закон о техосмотре и другие нормативные акты. В августе правительство России внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании системы техосмотра транспортных средств.