09.11.2018

2018-11-09 10:41:15

В Сети появилось видео с места крупного пожара в Балашихе

Утром 9 ноября в цеху по производству пластика в подмосковной Балашихе произошел пожар, передает телеканал "". Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Информации о пострадавших не поступало. Пепелище сняли на видео.