Полковник полиции Владимир Амелин поздравил присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил сотрудников за честный труд, высокий профессионализм...

В здании Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве на улице Азовская, 19 прошла торжественная церемония награждения сотрудников.Мероприятие открыл врио начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Амелин.Так, в соответствии с приказом Министра МВД России за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи медаль «За доблесть в службе» вручена одному из руководителей, также Почетная грамота и Благодарность вручена двум оперативникам.За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в работе и в связи с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации Почетной грамотой и Благодарностью ГУ МВД России по г. Москве поощрены двое полицейских.Полковник полиции Владимир Амелин поздравил присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил сотрудников за честный труд, высокий профессионализм, а также пожелал успехов и новых достижений в последующей работе.УНК ГУ МВД России по г. Москве