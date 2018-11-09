Традиционные встречи проходят в канун Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

8 ноября, в День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших на боевом посту, сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району навестили родственников коллег, отдавших свои жизни при исполнении служебных обязанностей.Такие встречи стали уже традиционными. Сотрудники Отдела ежегодно навещают вдов, матерей и детей тех, кто погиб на боевом посту. В ходе доверительных бесед родные вспоминают героев, рассказывают о своей жизни, делятся радостями и проблемами. Действующие сотрудники, в свою очередь, оказывают посильную помощь.Родственники погибших сотрудников выразили признательность и благодарность за проявленное внимание.