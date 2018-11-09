Злоумышленник, подменив банковскую карту, в ближайшем банкомате снял все денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 24-летнего приезжего, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пенсионера.В полицию обратился 83-летний мужчина, житель района Солнцево. Пожилой москвич рассказал, что к нему на Производственной улице подошел неизвестный и попросил помочь с получением денежного перевода. Пенсионер, сообщив пин-код, позволил воспользоваться своей банковской картой, после чего мужчина ушел. Однако через некоторое время пожилой человек заметил, что банковскую карту ему подменили. Тогда он незамедлительно обратился в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на Солнцевском проспекте задержали подозреваемого – 24-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник, завладев картой, в ближайшем банкомате снял все денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО8(499) 233-91-93