Министр поблагодарил коллег за добросовестную службу и подчеркнул, что достигнутые успехи – это итог повседневного напряженного труда, честного и ответственного отношения к исполнению возложенных обязанностей.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил государственные награды и ведомственные знаки отличия сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации. На мероприятии присутствовало руководство Министерства, руководящий состав подразделений центрального аппарата МВД России, начальники территориальных подразделений, ведомственных образовательных организаций, представители Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.Глава МВД России отметил, что сегодня усилия личного состава направлены на эффективное решение поставленных перед Министерством задач. О повышении уровня защищенности граждан свидетельствует сокращение количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Улучшается результативность по ряду ключевых направлений оперативно-служебной деятельности, большая работа проводится по противодействию экстремизму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции. На высоком уровне обеспечен правопорядок в ходе чемпионата мира по футболу, – этот спортивный праздник стал одним из самых безопасных в истории крупных международных соревнований.Министр поблагодарил коллег за добросовестную службу и подчеркнул, что достигнутые успехи – это итог повседневного напряженного труда, честного и ответственного отношения к исполнению возложенных обязанностей: «В текущем году 485 сотрудников отмечены государственными наградами Российской Федерации, более 16,5 тысяч – ведомственными. Сегодняшняя церемония является не только признанием ваших заслуг, оценкой личного вклада в общее дело, но и уверен – стимулом для дальнейшего профессионального роста».Также награды были вручены победителям фотоконкурса «Открытий взгляд» и литературного конкурса «Доброе слово», лауреатам Премии МВД России.