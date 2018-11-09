Губернатор внёс в ЗакСобрание проект изменений в областной закон

Губернатор внёс в ЗакСобрание проект изменений в областной законВладимир Сипягин внёс в ЗакСобрание проект изменений в областной закон «О транспортном налоге». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Освободить от уплаты транспортного налога предлагают представителей рядового и начальствующего состава нацгвардии, ставших инвалидами из-за ранения, контузии или увечья, которые они получили при исполнении служебных обязанностей. Льгота будет распостраняться на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. (110,33 кВт).