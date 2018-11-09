Об этом сообщили в пресс-службе администрации области

Об этом сообщили в пресс-службе администрации областиНа сайте администрации Владимирской области появилась информация, что заместитель главы 33 региона по социальной политике Михаил Колков подал в добровольную отставку.Владимир Сипягин подписал указ об освобождении его от занимаемой должности с 9 ноября.Напомним, глава региона уже руководителям департаментов Белого дома советника по социальным вопросам Павла Панфилова. Депутат пришел на место увольняющегося вице-губернатора по социальной политике.