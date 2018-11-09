В 814 многоэтажках до сих пор нет необходимых счётчиков

В 814 многоэтажках до сих пор нет необходимых счётчиковВладимирская прокуратура проверила готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону.Ведомство вскрыло ряд нарушений. Они связаны с установкой приборов учета используемой тепловой энергии в многоквартирных домах.Теперь до 1 января 2019 года собственников, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 2/10 гигакалории в час, обяжут установить приборы учета тепловой энергии. В областном центре в 814 многоэтажках до сих пор нет необходимых счётчиков.С целью недопущения нарушений закона руководителям 22 управляющих компаний прокуратурой объявлены предостережения. Им необходимо принять меры по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета до конца года.