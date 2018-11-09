В 814 многоэтажках до сих пор нет необходимых счётчиков
В 814 многоэтажках до сих пор нет необходимых счётчиков
Владимирская прокуратура проверила готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону.
Ведомство вскрыло ряд нарушений. Они связаны с установкой приборов учета используемой тепловой энергии в многоквартирных домах.
Теперь до 1 января 2019 года собственников, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 2/10 гигакалории в час, обяжут установить приборы учета тепловой энергии. В областном центре в 814 многоэтажках до сих пор нет необходимых счётчиков.
С целью недопущения нарушений закона руководителям 22 управляющих компаний прокуратурой объявлены предостережения. Им необходимо принять меры по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета до конца года.