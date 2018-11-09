Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмыВладимирские сотрудники транспортной полиции выявили факт незаконного использования средств индивидуализации товара.Местный житель, не зарегистрированный в качестве предпринимателя, покупал контрафактный алкоголь и перепродавал его во Владимире и области.Продукцию он хранил у себя в гараже, недалеко от железной дороги. Полицейские изъяли более 1200 бутылок. Общий ущерб, нанесенный правообладателю, превысил 260 тысяч рублей.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок до двух лет.