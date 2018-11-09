Ребёнка госпитализировали с различными травмами

Ребёнка госпитализировали с различными травмамиВо Владимире произошло ДТП, в котором пострадал полуторагодовалый ребёнок. Происшествие случилось вечером 8 ноября.По предварительной информации, 48-летний водитель за рулем Scania при выполнении разворота не предоставил право проезда движущейся во встречном направлении легковушке Renault Logan. Автомобили столкнулись.В результате аварии пострадали 23-летний водитель легковушки, а также его пассажиры – 23-летняя девушка и маленькая девочка. Они госпитализированы. Женщине диагностировали перелом бедра, а у малышки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота и ушиб губы.Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.