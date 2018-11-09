В третьем квартале этого года сумма стала ниже на 23 рубля

В третьем квартале этого года сумма стала ниже на 23 рубляВо Владимирской области установили величину прожиточного минимума за третий квартал этого года. На душу населения он стал равен сумме в 9754 рубля, для работающих граждан он составил 10623 рубля, для детей – 9744 рубля, а для пенсионеров – 8206 рублей.Напомним, прожиточный минимум рассчитывают из общей стоимости потребительской корзины, в которую входят 42 самых важных продукта. Основываясь на него госслужбы расчитывают различные соцвыплаты.По сравнению со вторым кварталом потребительная корзина подешевела на 23 рубля. Это говорит о том, что стоимость продуктов в регионе снизилась.