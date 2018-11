Благотворительная организация, основанная голливудской актрисой Анджелиной Джоли, столкнулась с финансовыми трудностями. Одной из причин, по мнению экспертов, могло стать исключение ее супруга Брэда Питта из компании.

Стоимость активов компании J.D.H. Office Ltd на сегодняшний день составляет 66 тысяч долларов. Однако сумма долга кредиторам гораздо выше – организация должна выплатить 2,2 миллионов долларов уже в течение этого года. Последние отчеты сообщают, что актриса лично внесла на счет компании около 1 миллиона долларов в прошлом году. Однако это никак не помогло стабилизировать финансовое положение организации.Название благотворительной компании изначально звучало как JP. D.H. Ltd, что отсылало к фамилиям ее трех руководителей: Анджелине Джоли-Питт (JP), Хлое Далтон (D) и Арминке Хелик (H). В марте прошлого года актриса избавилась от двойной фамилии в названии – J.D.H. Office Ltd.Анонимный источник утверждает, что "эта была очередная попытка Анджелины отомстить Брэду Питту, который всегда поддерживал ее во время гуманитарной миссии по всему миру". "Потратить все силы на заполнение кучи бумаг, чтобы что-то поменять, даже если этого никогда не узнает публика, демонстрирует, насколько сильно она хочет вычеркнуть бывшего супруга из своей жизни", – передает его слова издание RadarOnline.com. Многие поклонники актрисы считают, что Джоли влезла в многомиллионные долги после переживаний, связанных с разводом со звездой "Бойцовского клуба".Создание благотворительной организации J.D.H. Office Ltd и активное участие в гуманитарных миссиях по всему миру помогло создать новый образ Джоли в прессе. Дикий, эксцентричный ребенок, носивший медальон с кровью, превратился в современную мать Терезу, которая помогает беженцам и сиротам войны.Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит". Официально звездная пара подтвердила свои отношения в 2006 году, а свадьба состоялась спустя восемь лет. У Питта и Джоли шестеро детей.В сентябре 2016 года Анджелина подала заявление о расторжении брака. В качестве причины развода она указала разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга. Процесс длится по сей день из-за вопроса об опеке. Сейчас Джоли пытается получить опеку над детьми, актер настаивает на том, чтобы поделить ее пополам.