Общественные организации инвалидов получат дополнительно 200 миллионов рублей в будущем году. Соответствующая поправка к бюджету уже внесена в Госдуму.

Общественные организации инвалидов получат дополнительно 200миллионов рублей в будущем году. Соответствующая поправка к бюджету уже внесенав Госдуму.О дополнительной помощи сообщил один из авторов поправки,спикер Думы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет об увеличении объема техсредств, которые государство выделяет обществам людей с ограниченнымивозможностями.Всего на эти цели государство планировало направить 1,5миллиарда рублей, но ко второму чтению бюджета предложено добавить к этой суммееще 200 миллионов. "Это будет реальная поддержка организациям, которые ужемногие годы каждый день оказывают помощь людям с ограниченными возможностями",– сказал Володин.Сегодня, 9 ноября думский комитет по бюджету и налогамрекомендовал принять во втором чтении важную поправку. Ранее об этом шла речь насовещании фракции "Единая Россия" с участием вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, которое прошло впреддверии рассмотрения бюджета в первом чтении.Напомним, что 24 октября Госдума приняла в первом чтениипроект федерального бюджета на 2019–21 годы. Впервые за многие годы он будетпрофицитным: в бюджет заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходысоставят 18,037 триллионов.Спикер Госдумы считает его бюджетом развития,который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансированияпо ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широкообсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательноучтут при подготовке ко второму чтению, которое намечено на 14 ноября.