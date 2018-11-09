Общественные организации инвалидов получат дополнительно 200
миллионов рублей в будущем году. Соответствующая поправка к бюджету уже внесена
в Госдуму.
Общественные организации инвалидов получат дополнительно 200
миллионов рублей в будущем году. Соответствующая поправка к бюджету уже внесена
в Госдуму.
О дополнительной помощи сообщил один из авторов поправки,
спикер Думы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет об увеличении объема тех
средств, которые государство выделяет обществам людей с ограниченными
возможностями.
Всего на эти цели государство планировало направить 1,5
миллиарда рублей, но ко второму чтению бюджета предложено добавить к этой сумме
еще 200 миллионов. "Это будет реальная поддержка организациям, которые уже
многие годы каждый день оказывают помощь людям с ограниченными возможностями",
– сказал Володин.
Сегодня, 9 ноября думский комитет по бюджету и налогам
рекомендовал принять во втором чтении важную поправку. Ранее об этом шла речь на
совещании фракции "Единая Россия" с участием вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, которое прошло в
преддверии рассмотрения бюджета в первом чтении.
Напомним, что 24 октября Госдума приняла в первом чтении
проект федерального бюджета на 2019–21 годы. Впервые за многие годы он будет
профицитным: в бюджет заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходы
составят 18,037 триллионов.
Спикер Госдумы считает его бюджетом развития,
который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования
по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.
Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широко
обсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательно
учтут при подготовке ко второму чтению, которое намечено на 14 ноября.