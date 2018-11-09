Акция распространяется на дебетовые и кредитные карты Visa Signature

Акция распространяется на дебетовые и кредитные карты Visa SignatureВТБ проводит акцию, в рамках которой улучшает условия для держателей пакета «Привилегия-Мультикарта». Теперь за покупки по картам с опцией «Путешествия» клиенты смогут возвращать 6% в виде бонусных миль.Акция распространяется на дебетовые и кредитные карты Visa Signature. Бонусные мили начисляются клиентам за операции, совершенные через смартфон с помощью системы Pay.Для участия в акции необходимо в течение месяца совершать покупки с использованием карты «Привилегия-Мультикарта» на сумму более 150 000 рублей. Начисление и выплата вознаграждения производится в течение следующего, после совершения покупок, календарного месяца.Павел Кудрявцев, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами, старший вице-президент ВТБ, отметил: «Мы стремимся сделать карту «Привилегия-Мультикарта» основной в платежах клиентов, поэтому готовы поощрять их выбор лучшими условиями на рынке по бонусным программам. Всего за несколько месяцев активных транзакций клиенты смогут накопить мили, которых хватит, чтобы бесплатно съездить в отпуск. На сегодняшний день опция «Путешествия» наиболее востребована у наших клиентов».С подробной информацией об условиях проведения акции можно ознакомиться на сайте . Акция продлится до 31 июля 2020 г., при этом учитываются транзакции, совершенные на территории России до 30 июня 2020г.