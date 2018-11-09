Либеральное издание Новая газета продолжает попирать стандарты журналистской профессии, публикуя сомнительные материалы и используя подозрительных информаторов. Свежую струю в деятельность издания привнес Денис Коротков, присоединившийся к штату Новой сравнительно недавно.

Либеральноеиздание "Новая газета" продолжает попирать стандарты журналистскойпрофессии, публикуя сомнительные материалы и используя подозрительныхинформаторов. "Свежую струю" в деятельность издания привнес ДенисКоротков, присоединившийся к штату "Новой" сравнительно недавно.Журналистпочти сразу выдал на-гора "расследование" в отношении петербургскогобизнесмена Евгения Пригожина. Материал собрал просмотры, хотя сделан былбуквально "на коленке".Чегостоит один только факт, что в качестве основного информатора ДенисКоротков нанял некого Валерия Амельченко, который поделился сжурналистом своими "откровениями", а затем просто "исчез". Чтобыподогреть интерес к публикации, Коротков даже написал заявление вполицию.Однабеда – через несколько дней пропажа нашлась сама. Амельченко публично"воскрес" и , как Коротков посулил ему значительную сумму за начитку заранее составленного текста.Казалосьбы, вопиющая растрата редакционных финансов должна была возмутитьруководителей "Новой газеты". Однако они не только не уволили Короткова,но и дали ему карт-бланш на подготовку еще одного сомнительногорасследования.Насей раз в роли информатора выступил Андрей Михайлов. В Петербурге онизвестен как мастер черного пиара. Вполне возможно, что его откровенияобошлись "Новой" значительно дороже, чем "эксклюзив" от Амельченко.Напомним, за "разоблачения" Коротков обещал ему 20 тысяч евро, нозаплатил, со слов самого Амельченко, лишь 200 тысяч рублей.Парадоксально,что при всей своей щедрости "Новая газета", кажется, до сих пор так ине разжилась надежными информатором. Пока что ей подворачиваютсяличности с неоднозначным прошлым. А оплачивают их услуги наивныеподписчики издания, которых привлекают в качестве "сообщников",присылающих donation на очередное "расследование" Короткова.