Свою вину в совершенном преступлении парень признал и раскаялся в содеянном

Свою вину в совершенном преступлении парень признал и раскаялся в содеянномВ Вязниковском районе 26-летнего местного жителя обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает региональный СледКом.Молодой человек, не желая служить в армии, несмотря на постоянные вызовы в воинкомат, игнорировал явку. При этом он не имеет законных оснований и уважительных причин для освобождения от воинской обязанности.Свою вину в совершенном преступлении парень признал и раскаялся в содеянном.Следственный комитет обращает внимание молодых людей от 18 до 27 лет, что уклонением от призыва на военную службу признается неявка в военкомат без уважительных причин.За подобное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 2-х лет.