В стенах Верховной рады Украины очередной скандал. Бывший парламентарий Алексей Журавко обвинил депутата от Блока Петра Порошенко и профессора Херсонского госуниверситета Александра Спиваковского в непрофессионализме из-за того, что тот поставил свою подпись под недавним скандальным обращением парламентариев к президенту России Владимиру Путину.

В стенах Верховной рады Украины очередной скандал. Бывший парламентарий Алексей Журавко обвинил депутата от "Блока Петра Порошенко" и профессораХерсонского госуниверситета Александра Спиваковского в непрофессионализме из-за того, что тот поставил свою подпись под недавним скандальным обращениемпарламентариев к президенту России Владимиру Путину.Экс-парламентарий отметил, что Спиваковскийявляется членом множества групп по межпарламентским связям с США,Великобританией, Германией, Польшей. "А ведь именно эти страны занимаютнаиболее русофобскую позицию, направленную на разжигание вражды междуУкраиной и Россией", – отметил Журавко.Бывший депутат Верховной рады полагает, что профессор университета посещает эти страны для получения "иснтрукций, как нужно раздувать войну между двумя братскими народами".По словам Журавко, Спиваковскийподписанием провокационного документа предал свои профессиональные инравственные принципы. Политик посетовал на "низость, хамство и тупость"авторов нелепого письма, а также указал на их крайне низкие познания вистории.Бывшийдепутат Верховной рады предположил, что с подобной инициативойвыступили американцы, которые дали указания украинским парламентариямпопытаться разозлить, вывести из равновесия Владимира Путина. "Именно Спиваковский – холуй, трус и бездумный, безответственный аферист", – эмоционально высказался Журавко на своей странице в Facebook.Напомним,ранее депутат Верховной рады, соратник Петра Порошенко АлексейГончаренко выложил в своих соцсетях фотографии с нелепого перформанса встенах украинского парламента.Несколькодепутатов вырядились казаками и решили написать письмо президентуРоссии по аналогии со знаменитой картиной Ильи Репина "Запорожцы". Пословам Гончаренко, этим шагом депутаты хотели продемонстрировать своепренебрежение санкциям, введенным Россией против ряда украинских физических и юридических лиц.