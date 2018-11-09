В стенах Верховной рады Украины очередной скандал. Бывший парламентарий Алексей Журавко обвинил депутата от Блока Петра Порошенко и профессора
Херсонского госуниверситета Александра Спиваковского в непрофессионализме из-за того, что тот поставил свою подпись под недавним скандальным обращением
парламентариев к президенту России Владимиру Путину.
В стенах Верховной рады Украины очередной скандал. Бывший парламентарий Алексей Журавко обвинил депутата от "Блока Петра Порошенко" и профессора
Херсонского госуниверситета Александра Спиваковского в непрофессионализме из-за того, что тот поставил свою подпись под недавним скандальным обращением
парламентариев к президенту России Владимиру Путину.
Экс-парламентарий отметил, что Спиваковский
является членом множества групп по межпарламентским связям с США,
Великобританией, Германией, Польшей. "А ведь именно эти страны занимают
наиболее русофобскую позицию, направленную на разжигание вражды между
Украиной и Россией", – отметил Журавко.
Бывший депутат Верховной рады полагает, что профессор университета посещает эти страны для получения "иснтрукций, как нужно раздувать войну между двумя братскими народами".
По словам Журавко, Спиваковский
подписанием провокационного документа предал свои профессиональные и
нравственные принципы. Политик посетовал на "низость, хамство и тупость"
авторов нелепого письма, а также указал на их крайне низкие познания в
истории.
Бывший
депутат Верховной рады предположил, что с подобной инициативой
выступили американцы, которые дали указания украинским парламентариям
попытаться разозлить, вывести из равновесия Владимира Путина. "Именно Спиваковский – холуй, трус и бездумный, безответственный аферист", – эмоционально высказался Журавко на своей странице в Facebook.
Напомним,
ранее депутат Верховной рады, соратник Петра Порошенко Алексей
Гончаренко выложил в своих соцсетях фотографии с нелепого перформанса в
стенах украинского парламента.
Несколько
депутатов вырядились казаками и решили написать письмо президенту
России по аналогии со знаменитой картиной Ильи Репина "Запорожцы". По
словам Гончаренко, этим шагом депутаты хотели продемонстрировать свое
пренебрежение санкциям, введенным Россией против ряда украинских физических и юридических лиц.